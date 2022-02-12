Сергею нужна немедленная операция, чтобы не потерять возможность ходить

Юноше должны заменить коленные суставы.

Деформирующий артроз правого коленного сустава 4 стадии с асекптическим некрозом внутреннего мыщелка большеберцовой и бедренной костей, и деформирующий артроз левого коленного сустава 3ст – это диагноз 27-летнего Сергея Кулика. Из-за такой ситуации еще совсем молодой человек теряет способность ходить.

«Не думал, что меня постигнет такая беда, эта болезнь не дает мне полноценно ходить. Каждый день я выдерживаю мучительную боль обеих ног, очень тяжело и больно ходить», — рассказывает Сергей.

Последние осмотры врачами Сергея подтвердили, что откладывать операцию на правом суставе уже нет времени. Ситуация крайне критична, боли усиливаются и уже совсем скоро болезнь может приковать молодого человека к коляске.

«Нужно немедленное эндопротезирование правого коленного сустава. Консультируясь с врачами черкасской клиники, коленный сустав и сопровождение сделки будут стоить 150 000 тыс грн», — рассказывает Сергей.

Он пытался с семьей собрать нужную сумму самостоятельно, но она слишком большая, а операция нужна немедленно, к тому же врачи настороженно относятся и к состоянию левого колена, ведь вся нагрузка приходится на него, так что вскоре оперировать придется и его.

«С детства болею сахарным диабетом 1 типа. Никогда ничего не просил и не думал, что придется просить, потому что пытался в жизни сам всего добиться, но безысходная ситуация заставила меня просить. Лечение и обезболивающие дают временное облегчение, с каждым днем ходить становится труднее и терпеть мучительную боль. Также идет нагрузка на левый коленный сустав, прогноз врача, что этот сустав тоже под угрозой заболевания. Поэтому обращаюсь ко всем людям с добрым сердцем и неравнодушным к чужому горю. Я очень хочу жить без боли, ходить, работать, а не быть прикованным к коляске. Спасибо всем, кто отзовется на мою просьбу, каждая посильная помощь очень важна и дает шанс на выздоровление», — говорит молодой человек.

Реквизиты для помощи

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