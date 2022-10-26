Штайнмайер заявил, что восстановление Украины нужно начинать, не дожидаясь окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером вопросы, касающиеся восстановления экономики и инфраструктуры Украины.

Сотрудничество между странами президенты обсудили во время встречи в Киеве, сообщает пресс-служба Главы государства.

Зеленский заявил, что Германия оказывает серьезную поддержку Украине. Он отметил, что инвестиции в украинскую экономику являются развитием будущего члена Европейского Союза.

"Благодарю также и за готовность Германии продолжать помогать нам в сохранении энергетической устойчивости", – сказал Зеленский.

В свою очередь, президент ФРГ заявил, что восстановление Украины необходимо начинать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Штайнмайер сообщил, что в Берлине прошла международная экспертная конференция, на которой обсуждались вопросы восстановления и модернизации Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия передаст Украине еще две реактивные системы залпового огня MARS II и четыре гаубицы Panzerhaubitze 2000 года.

Также ранее Немецкий президент заявлял, что война России против Украины напрямую касается Европы.

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