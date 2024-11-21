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Сколько ракет разных типов удалось накопить РФ: данные источников

Сколько ракет разных типов удалось накопить РФ: данные источников

Россия смогла накопить большое количество ракет. Коллаж ТСН.ua

Больше всего враг накопил "Калибров".

Армии Российской Федерации удалось накопить более полутора тысяч ракет. Оккупантам удалось пополнить свой арсенал благодаря наращиванию производства и паузе в атаках по Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные информированных источников.

Отмечается, что Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров. Кроме того, РФ нарастила темпы производства стратегических ракет – около 170 в месяц.

По данным от источников, Москва планирует в течение ноября изготовить около 70 баллистических ракет "Искандер-М". Их запас составляет 350 единиц. План производства крылатых ракет к "Искандерам" – 12 единиц. Сейчас враг имеет в запасе 210 этих ракет. Производство Х-101 в ноябре должно быть на уровне 50 единиц. У россиян в настоящее время около 220 таких ракет.

Больше всего войскам оккупантов удалось накопить ракет "Калибр". На складах насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре – 30 единиц. Кроме того, РФ имеет 70 "Кинжалов". Москва также может иметь в запасе около 45 северокорейских баллистических ракет KN-23.

Кроме того, на складах у агрессора может храниться около 230 единиц Х-22. Их россияне больше не производят. Впрочем, ежемесячно производит глубокую модернизацию по десятку из них, получая "на выходе" Х-32.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко считает, что Россия, к сожалению, способна и дальше усиливать военные действия в Украине. Врагу удается обходить санкции Запада, а также использовать имеющийся ресурс в живой силе и технике.

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