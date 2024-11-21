Сколько ракет разных типов удалось накопить РФ: данные источников

Армии Российской Федерации удалось накопить более полутора тысяч ракет. Оккупантам удалось пополнить свой арсенал благодаря наращиванию производства и паузе в атаках по Украине.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные информированных источников.

Отмечается, что Россия смогла накопить достаточное количество ракет с дальностью более 350 километров. Кроме того, РФ нарастила темпы производства стратегических ракет – около 170 в месяц.

По данным от источников, Москва планирует в течение ноября изготовить около 70 баллистических ракет "Искандер-М". Их запас составляет 350 единиц. План производства крылатых ракет к "Искандерам" – 12 единиц. Сейчас враг имеет в запасе 210 этих ракет. Производство Х-101 в ноябре должно быть на уровне 50 единиц. У россиян в настоящее время около 220 таких ракет.

Больше всего войскам оккупантов удалось накопить ракет "Калибр". На складах насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре – 30 единиц. Кроме того, РФ имеет 70 "Кинжалов". Москва также может иметь в запасе около 45 северокорейских баллистических ракет KN-23.

Кроме того, на складах у агрессора может храниться около 230 единиц Х-22. Их россияне больше не производят. Впрочем, ежемесячно производит глубокую модернизацию по десятку из них, получая "на выходе" Х-32.

Напомним, военный эксперт Игорь Романенко считает, что Россия, к сожалению, способна и дальше усиливать военные действия в Украине. Врагу удается обходить санкции Запада, а также использовать имеющийся ресурс в живой силе и технике.

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