СМА не приговор: Назарчик сможет поправиться, если каждый поможет даже небольшой суммой

СМА не приговор: Назарчик сможет поправиться, если каждый поможет даже небольшой суммой

Ребенку нужно собрать более 2 миллионов долларов.

Назара Курчака из Черновицкой области сможет получить полноценную жизнь, если к его спасению присоединятся как можно больше людей. Ведь ребенку нужно очень ценное лечение, которое сможет лишить его генетического изъяна.

Малыш появился на свет в сентябре 2020 года, родители не могли нарадоваться успехам младшего сына, но впоследствии стали замечать, что он начинает все меньше двигаться, началась задержка развития.

«Мы прошли много обследований и все, что было хорошо, но никто не мог определить конкретного диагноза. После 4 месяцев скитаниями отправили кровь сыночка на анализ в Киев. 21.10.2021 года – самый страшный день в моей жизни. Пришли результаты анализов – СМА II типа, спинальная мышечная атрофия – редкое генетическое заболевание», – рассказывает мама мальчика.

Пока в мире существует единственный укол, который может исправить генетический недуг, отнимающий у детей способность двигаться, а затем и самостоятельно дышать. Его стоимость составляет более 2 миллионов долларов. И родные Назара не оставляют надежды собрать эти деньги.

Новый отчет! Спасибо каждому за Ваши взносы! Каждая гривна для нас очень важна! Нам очень нужно ускорить наш сбор,... Опубликовано Наталией КурчакПятница, 28 января 2022 г.

«Лекарство нужно ввести до достижения ребенком двух лет. Средства нужно собрать как можно скорее (до 14.09.2022 г.), ведь болезнь прогрессирует. Прошу Вас не будьте равнодушны! Даже незначительная сумма приблизит Назарчика к возможности выздоровления! Своими силами мы собрали только 7% нужной суммы», — говорит мама мальчика.

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