Со злокачественной опухолью в мозге приходится бороться 3-летнему Давиду

Семья просит о финансовой помощи.

Трехлетний Давид уже перенес две операции по удалению злокачественной опухоли в головном мозге, но это только начало борьбы ребенка, и сейчас родители собирают средства, чтобы продолжить лечение.

Украинские медики, когда обнаружили образование у ребенка, считали его неоперабельным, такого же мнения были и врачи в Израиле, куда обратились родные мальчика, но вот врачи Турции решили рискнуть и прооперировать малыша, чтобы если не полностью, то частично забрать образование. И им это удалось.

«В Анталии нам сделки сделали успешно. Ребенок жив, ходит, уже неплохо восстановился и готовится к началу радиотерапии и химии. Начинаем на этой неделе, т.к. врач сказал, что во избежание рецидива медлить нельзя. В клинике согласились начать без 100% оплаты, но сроки очень давят», – рассказывает мама мальчика.

В семье Давида 4 детей, он третий, так что маме мальчика пришлось ехать с ним и с самой маленькой дочкой. Женщина готова, что ей придется нелегко в чужой стране с двумя маленькими детьми, но вот финансово справиться у них самостоятельно не удается.

«Клиника выставила счет на лечение – 30 000$. Нам помогли два фонда, дали фиксированные суммы, в общей сложности чуть больше 21000$, а на операции мы собирали по своим, но там уже второй месяц, сбор очень слабо двигается. Сейчас тоже продолжаем сборы в соцсетях, но они сильно упали... В общем-то нам для нашего лечения не хватает меньше 3000 долларов. Поэтому обращаюсь к вам с огромной просьбой и надеждой, что поможете закрыть нашу сумму в счете», – говорит мама малыша.

Реквизиты для помощи:

Монобанк:

5375 4115 0081 3550



ПриватБанк:

4149 4390 1429 9006

Юзько Татьяна Николаевна

http://david-zholgozhitel.tilda.ws/

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