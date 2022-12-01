США думают над значительным расширением масштабов боевой подготовки ВСУ – CNN

США хотят обучать на базе в Германии до 2500 военных ВСУ
Администрация президента США раздумывает о расширении масштабов подготовки воинов Вооруженных сил Украины на своей военной базе на территории Германии.
Об этом сообщает издание CNN со ссылкой на собственные источники.
В сообщении указывается, что США хотят увеличить не только количество военных, но изменить подход к обучению.
В новой программе подготовки будут охватываться большие группы военных, которые будут учиться более сложным тактикам ведения боя. В частности, бойцов будут учить координировать действия пехоты и артиллерии.
Также новая программа предусматривает более интенсивное и всестороннее обучение, чем то, которое сейчас бойцы ВСУ получают в Польше и Великобритании.
Напомним, ранее сообщалось, что США заключили контракт на $1,2 млрд с Raytheon на производство шести комплексов NASAMS для Украины.
Также мы информировали, что нижняя палата парламента Чехии согласовала проведение учений украинских военных на территории страны.
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