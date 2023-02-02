США могут объявить о новом пакете военной помощи в пятницу — WSJ

Соединенные Штаты в ближайшие дни могут объявить о передаче Украине дальнобойных ракет.

В пятницу, 3 февраля, США объявят о новом пакете помощи для Украины. Он впервые будет включать в себя дальнобойные ракеты, которые могут поражать цели на расстоянии 150 километров.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Информация о новой военной помощи США для Украины в размере 2,2 миллиарда долларов появилась в ночь на 1 февраля. Предварительно, кроме дальнобойных ракет, Штаты планируют передать вспомогательное оборудование систем ПВО Patriot, высокоточные боеприпасы и противотанковое оружие Javelin.

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Напомним, на фоне обострения ситуации на фронте и возможного масштабного наступления РФ десятки стран по всему миру согласились отправить в Украину современные танки. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в первой волне помощи Украина получит 120-140 западных танков : Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

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