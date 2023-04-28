США на этой неделе обсудят с союзниками ускорение помощи Украине – Пентагон

Высокопоставленные должностные лица Соединенных Штатов и ряда других государств встретятся в Брюсселе.

США с партнерами обсудят ускорение поставок оружия для Украины. На этой неделе представители официального Вашингтона встретятся с десятками союзников из ЕС и НАТО, чтобы, в частности, затронуть тему помощи Украине.

Об этом сообщил спикер американского Министерства обороны Патрик Райдер.

Он заявил, что на встрече, которая состоится в Брюсселе на этой неделе, будут присутствовать представители более 40 стран, которые сосредоточивают глобальные усилия на ускорении темпов производства и поставки оружия для ВСУ.

Напомним, главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал США Кристофер Каволи заявил, что Украина уже получила более 98% необходимой военной помощи для контрнаступления ВСУ. Он добавил, что союзники продолжат предоставлять оружие и технику для борьбы с российскими оккупантами.

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