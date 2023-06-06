США предоставят Украине финансовую помощь для усиления кибербезопасности

Соединенные Штаты Америки предоставят Украине 37 миллионов долларов на усиление киберустойчивости. О соответствующем решении объявила американская делегация в Таллине в ходе переговоров США и Украины.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Развитие цифровой устойчивости — один из приоритетов для Минцифры. Параллельно с реальным полем боя враг пытается нанести удары и в киберпространстве", — отметил он.

Для защиты киберпространства Украины с 2016 года США предоставили 120 миллионов долларов, 82 из которых с начала полномасштабной войны. Это позволяет своевременно реагировать на цифровые угрозы, отметил Федоров.

Напомним, в Белом доме заявили, что военные инструкторы из США будут учить украинских пилотов руководить истребителями F-16. Авиационные тренировки будут проходить в Европе.