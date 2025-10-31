Дональд Трамп и Владимир Зеленский / © Getty Images

В США фиксируют рост поддержки военной помощи Украине среди избирателей Республиканской партии, в том числе сторонников действующего президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

«Поддержка военной помощи для Украины среди избирателей президента Трампа растет и частично из-за изменения стратегии президента Владимира Зеленского», — говорится в материале.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину 67% избирателей Трампа положительно относились к Зеленскому. Однако впоследствии этот показатель снизился до 19% в марте 2025 года на фоне российской дезинформации и критики от самого Трампа.

Ранее украинская информационная кампания была в основном сосредоточена на либеральных СМИ, таких как CNN, MSNBC или «60 Minutes». В то же время, консервативные медиа формировали в своей аудитории скептическое отношение к поддержке Украины.

Однако впоследствии команда Зеленского сменила стратегию — акценты были смещены на успехи ВСУ, уничтожение военной техники РФ на море и удары по российской энергетической инфраструктуре. Президент Украины начал лично появляться в передачах на консервативных телеканалах — «Шоу Бена Шапиро», «Специальный репортаж с Бреттом Байером», Newsmax. В августе Зеленский также организовал молитвенный завтрак в американском стиле в Киеве, где присутствовали американские верующие. Впоследствии, известный ведущий Trinity Broadcasting Network Джоэл Розенберг взял у него интервью в столице Украины.

«Теперь, когда Зеленский общается с более стратегическим подходом, республиканцы четко понимают, кто именно препятствует дипломатии президента Трампа», — отмечает издание.

За последние семь месяцев поддержка Зеленского среди избирателей Трампа выросла более чем вдвое. В настоящее время около 64% республиканцев считают, что именно Путин препятствует прекращению огня. Только 13% обвиняют в этом Зеленского.

«Как Зеленский может заручиться большей поддержкой республиканцев? Побеждать. Продолжать побеждать и говорить о победе с консервативными СМИ», — говорится в статье.

Издание также отмечает, что умение украинского президента вести диалог с теми, кто с ним не соглашается, помогает создавать союзников: «В сотрудничестве с американскими консерваторами президент Зеленский научился тому, чему не научились многие американцы — общению с людьми, которые не согласны с вами».

Ранее сообщалось, что министр финансов США Скотт Бессент встретился с премьером Украины Юлией Свириденко и заявил о непреклонной поддержке суверенитета страны, призвав союзников усилить санкционное давление на Россию.

Мы ранее информировали, что спикер МИД Украины Георгий Тихий опроверг предположение о том, что шатдаун в США остановит поставки американского оружия в Украину.