Сумма нового пакета военной помощи от США составит 400 миллионов долларов — Reuters

В пятницу, 3 марта, Вашингтон объявит новый пакет военной помощи Киеву на сумму 400 миллионов долларов. В тот же день американский лидер Джо Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме.

В первую очередь они будут обсуждать Украину, информирует агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Как известно, новый пакет помощи будет включать боеприпасы и управляемую ракетную систему залпового огня для HIMARS, а также боеприпасы для БМП Bradley.

Также читайте США объявят о новом пакете помощи Украине: что известно

Ранее мы сообщали, что Олаф Шольц пообещал передать для ВСУ очередную партию зенитных самоходных артиллерийских установок Gepard и системы Iris-T. Они должны прибыть в Украину уже в ближайшие недели.

Напомним, 24 февраля, Пентагон объявил о новом пакете военной и финансовой помощи Украине на общую сумму 2 миллиарда долларов. Он включает БпЛА, беприпасы, средства разминирования и не только.

Министр финансов США анонсировала мощную экономическую поддержку Украины

Читайте также: