Сумма в 2 миллиона долларов преодолена: для спасения Павлика нужно собрать еще 300 тысяч

Сумма в 2 миллиона долларов преодолена: для спасения Павлика нужно собрать еще 300 тысяч

Семья от СМА уже потеряла первого ребенка, но решилась на рождение еще одного.

Спинально-мышечная атрофия — этот страшный диагноз уже дважды услышали супруги из Закарпатья. От СМА умер их первенец, через несколько лет спустя на свет появился второй сын — Павлик — и у него врачи тоже диагностировали смертельную болезнь. Родители приступили к срочному сбору средств на укол, который может спасти их сына. Но за почти два года так и не смогли собрать нужную сумму.

Без болезненных упражнений, массажей и процедур не обходится ни один день Павлика – это единственное, что не дает болезни прогрессировать. Из-за болезни мышцы Павлика ежедневно слабеют. Павлик Мотычка – единственный ребенок в Закарпатье с таким диагнозом. Несколько лет назад от СМА скончался его родной брат.

«К сожалению, тогда лечения совсем не было и мы никак не могли помочь. А сейчас лекарство есть и зная о нем, тяжело сидеть сложа руки, ничего не делать…», — говорит мама мальчика.

О том, что страшная болезнь вернулась в их семью, узнали когда Павлику исполнился год. Деньги на спасательный укол начали собирать сразу. В отчаянии родители стучали во все двери. Объединили волонтеров и не только в Закарпатье. Провели десятки акций и даже организовали ради спасения Павлика рекордную живую цепь, к которой приобщилось более двух тысяч человек. Целые коллективы жертвовали семье свой однодневный заработок.

«Сейчас Павлик в стабильном состоянии, но зная об этом страшном недуге — СМА, болезнь в любой момент может прогрессировать», — говорит мама ребенка.

Чтобы спасти ребенка, необходимо еще более 300 тысяч долларов. Американская клиника установила конечный срок, когда Павлику могут ввести спасительный укол. И он завершается через неделю.

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Бабочка Мария (мама)



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