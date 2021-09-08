Светлана нужны препараты, которых нет в Украине, чтобы побороть меланому

На закупку спасительного лекарства не хватает средств.

Уже 1,5 года Светлана Овдий борется с диагнозом меланома 4 стадии, но пока болезнь не сдается. И все может изменить усиленное лечение, которое сейчас предлагают врачи.

«В 2018 году тяжелая болезнь моего младшего брата стала огромным стрессом для всей семьи, после которой он остался инвалидом. Больше всего стресс задел маму. В начале 2020 мама обратилась к дерматологу с жалобой на родинку, которая увеличилась и начала кровоточить. Родинку сразу удалили и отправили на анализ, который подтвердил диагноз меланома», — рассказывает сын Светланы.

С тех пор женщина прошла 5 курсов химии, которая совсем не сработала, состояние женщины начало ухудшаться, поэтому врачи попробовали дорогу иммунную терапию, да и от нее не оказалось прогресса в лечении. Поэтому шансом на спасение врачи назвали таргетную терапию.

В начале 2021 именно ее начали активно применять в спасении жизни Светланы и, к счастью, появился положительный результат.

«Метастазы начали уменьшаться, а некоторые даже исчезать. Но радовались мы этому недолго, в августе развилась устойчивость к лекарствам. Врачи сообщили, что осталась последняя надежда на введение двух дорогостоящих препаратов, незарегистрированных в Украине. Государственные больницы отказываются их вводить. Одна частная клиника согласилась производить ввод, но лекарства надо покупать за собственные средства за рубежом», — рассказывает сын.

Доставить в Украину эти лекарства стали еще одним испытанием, но семья с ним справилась. А вот что действительно помешало дальнейшему лечению — это деньги, которой нет на закупку препаратов.

«Все сбережения и помощь родных, близких, друзей уже исчерпаны. Очень вас просим помочь хотя бы гривной, чтобы спасти нашу любимую мамочку», — просит сын Светланы.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 7451 0294 9523

Овдий С.В.

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