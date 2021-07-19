Светлане нужна немедленная финансовая помощь на лечение

Женщина проходит лечение от онкологии.

Светлана Смолинская из-за своей инвалидности вынуждена ежегодно проходить обследование и последнее из них помогло обнаружить еще более страшную болезнь, которая поставила под угрозу не только здоровье, но и жизнь.

«Во время планового обследования в октябре 2020 для прохождения курса реабилитации, был обнаружен страшный диагноз — острая промиелоцитарная лейкемия. Когда начала лечения, заразилась Covid-19, при этой болезни смертельно, но она поборола эту болезнь и началось лечение химиотерапией», — рассказывает дочь Светланы.

Женщина уже прошла несколько химиотерапий, они дали женщине не просто, поэтому семье пришлось закупать дополнительные лекарства, на которые пошли все сбережения. На дальнейшее лечение, которое только началось, средств уже нет.

«Лечение длительное и только началось. Требует больших средств, что для моей семьи заоблачные суммы. Средства, которые моя семья собирала мне на эндопротез, заканчиваются. Ведь я сама воспитываю ребенка и имею маму-пенсионерку», — говорит Светлана.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 4149 4993 4787 9882- Смолинска Светлана Александровна

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