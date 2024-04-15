Татьяна из Запорожья оказалась в сложном положении из-за своей болезни

Пока женщине подыскивают клинику для лечения за границей, она вынуждена спасаться дома дорогими препаратами.

38-летняя Гальченко Татьяна нуждается в помощи для дальнейшего лечения. "После "ковида" дочь лечилась несколько месяцев от туберкулеза, но когда сделали в июле 2022 года биопсию, то оказалось, что у нее рак легких 4 стадия", – рассказывает мама Татьяны.

Женщине прописали дорогостоящее лечение, спасательные капсулы, которые стоили более 60 тысяч гривен, действовали более года. Но произошел рецидив.

"Опухоль начала расти, сейчас назначили иммунотерапию, это капельницы, каждые три недели по 65000 грн, десять сеансов, (6 сделано, осталось еще 4 по 65000 грн) и химиотерапия, подготовка к которой 10000 грн (еще нужно сделать 6 сеансов)", – продолжает рассказ историю своей дочери мама.

Чтобы спасти маму двоих детей, украинские врачи готовы направить ее за границу на дальнейшее лечение, но пока идет поиск клиники, Татьяна вынуждена лечиться дома. “Предложение о лечении в Европе рассматривалось. Запрашивали в разные страны, чтобы ехать по договоренности с клиникой, которая примет на лечение. Мы ждали результата и продолжали лечение здесь на месте в Запорожье”, — добавляет женщина.

Семья финансово истощена, они просят о помощи! “В связи с затруднительным материальным положением вынуждена обращаться с просьбой о помощи. Поэтому прошу спасти дочь, у нее два маленьких мальчика, она хочет жить! Умоляю, помогите!”, — просит мама Татьяны.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 6090 1405 9739

Гальченко Татьяна Владимировна