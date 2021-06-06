Только дорога терапия может спасти жизнь Алины

Молодая женщина борется с раком кожи.

32-летняя киевлянка Калиновская Алина обратилась к редакции сайта ТСН.ua с просьбой рассказать свою истории, чтобы неравнодушные читатели узнав о ней, смогли помочь. Ведь молодая женщина борется с меланома кожи, которую могут преодолеть дорогие лекарства, а у семьи Алины купить их без посторонней помощи шансов нет.

Обычная родинка изменила жизнь

«Родинка меня начала беспокоить еще с 2020 года, она постоянно кровоточила, изменила цвет и форму, а в марте следующего года я обнаружила увеличенный надключичную лимфоузел, сразу поняла, что запустила», — рассказывает Алина.

Обследование и биопсия показали, что болезнь уже прогрессировала до третьей стадии, поэтому действовать нужно было немедленно.

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«В конце марта 2021 срочно сделали операцию по удалению меланомы и группы надключичных лимфоузлов с левой стороны. Гистология подтвердила, что удаленная родинка — это меланома третьей стадии с метастазами в лимфоузлы. Было назначено лечение иммунотерапии, которая показывает очень хороший результат», — добавляет девушка.

Назначенное лечение Алине, пока едва ли не единственное лечение, которое реально может преодолеть болезнь. Но дорогой препарат, который заставляет иммунную систему человека самостоятельно бороться с раковыми клетками, нужно вводить своевременно и в течение многих месяцев, а то и лет. Так врачи рекомендуют сделать и в этом случае.

Каждая спасательная капельница стоит 116 000 гривен

«Капельницу нужно проходить один раз в три недели в течение года, контрольное КТ после каждых 4-х капельниц, при положительной динамике — всего 18 капельниц. Стоимость одной капельницы 116 тысяч гривен. Я уже прошла 2 капельницы в Киевском онкологическом центре, там были остатки этого препарата. Его закупили для киевлян однократно в 2020 году, пока закупок не обещают, можно только надеяться», — рассказывает Алина.

Именно начало лечения дало понять, что в случае девушки он очень хорошо действует и нужно продолжить весь назначенный курс. Но вот помощи на закупку лекарств ожидать неоткуда, поэтому Алина обращается к каждому, кто читает ее историю болезни.

«Меланома одна из самых агрессивных форм рака, быстро метастазирует, если не продолжить лечение, то метастазы пойдут по всему телу. Сейчас мне нужно срочно собрать деньги еще на две капельницы, это 232 000 тысячи гривен, а после обследования, останется сделать еще 14 капельниц, на полный годовой курс всего нужно 1млн. 856 тыс. гривен. Я долго оттягивала эту просьбу о помощи, но понимаю, что сама я никак не смогу собрать такие деньги, мои близкие тоже, мама и тетя на пенсии, сейчас единственный шанс продлить себе жизнь — надежда на помощь от неравнодушных людей. У мамы и тети, кроме меня никого нет. Я верю, если большинство из вас, кто прочитает, сбросит сколько имеет возможность, у меня появится шанс пройти лечение и жить дальше полноценной жизнью», — говорит девушка.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 4991 5267 3586

Калиновская АЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА

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