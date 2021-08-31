Трансплантацию костного мозга нужно в ближайшее время провести Егорке

Мальчика спасают от рака крови.

Егору Слатину только 7 лет, однако его жизнь уже не впервые под угрозой из-за онкологии.

«В марте 2017 года в него впервые диагностирована болезнь — острый лимфобластный лейкоз, Т-линейного типа. В течение 10 месяцев лечения в стационаре он очень трудно, но стойко преодолевал тяжелую болезнь и ему это удалось. Из клиники в начале 2018 он вышел здоровым с новыми мечтами и планами на будущее», — рассказывают родные мальчика.

Малыш крепчал, пошел в школу, но эти летние каникулы были полны новым испытанием, потому что болезнь вернулась с новой силой.

«В июле 2021 у Егора произошел неожиданной поздний и очень тяжелый рецидив лейкоза. Егор сейчас на стационарном лечении в отделении гематологии Городской клинической детской больницы Харькова, проходит лечение противорецидивной ПХТ. После окончания курсов химиотерапии ему необходимо провести трансплантацию костного мозга от неродственного донора в кратчайшие сроки», — добавляют родные.

Беспощадный РАК, что же ты делаешь? В день рождение Егора — 2 июля, прямо во время праздника, Егор упал в обморок. А ... Опубликовано Спустя Егорку Воскресенье, 29 Август 2021

Украинские медики при такой разновидности лейкоза дают меньшие шансы на выздоровление, чем за рубежом. Поэтому семья решила попробовать использовать этот шанс, но за него придется дорого заплатить. Но детскую жизнь — в сравнении с деньгами — бесценна.

«На лечение Егора согласилась взять итальянская клиника. Цена лечения составляет 145 тысяч евро. Это почти 5 миллионов гривен! В семье из трех человек таких средств нет. Клиника принимает на лечение только при условии 100% предоплаты. А трансплантацию Егору необходимо провести не позднее 2 месяцев с начала потиворецидивного лечения. Времени осталось совсем мало. Без своевременной трансплантации у него нет шансов на жизнь. А в случае своевременного проведения лечения он навсегда преодолеет эту болезнь. Помогите спасти жизнь Егора и собрать необходимые на лечение средства», — просят родные.

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5457 0822 2949 5606

Слатина ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

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