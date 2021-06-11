Трехлетняя Алинка уже второй раз борется с раком крови

Ребенку требуется срочное лечение.

В апреле 2019 года еще совсем крошечная Алинка начала терять гемоглобин, поэтому началось исследование, которое выявило острый лимфобластный лейкоз, впоследствии киевские специалисты лишь подтвердили диагноз.

Последующие 10 месяцев лечения мама Алинки вспоминает с болью и ужасом, но и благодарностью также, ведь они таки привели к ремиссии и ребенка выписали домой на поддерживающую химию.

Рак вернулся через год

«Целый год все шло хорошо, анализы были в норме, Алинка чувствовала себя хорошо, но в декабря 2020 года у нас резко в анализах упали тромбоциты, мы снова обратились к врачам и были ошарашены новостью, что у нас рецидив — 92 процентов бластных клеток», — рассказывает мама крохи.

Противорецидивное лечение дается ребенку крайне сложно, после первого же блока она оказалась в реанимации. Врачи выходили ребенку и провели следующие блоки. И они стали для ребенка едва не фатальными, появилась резкая аллергическая реакция.

Ось такий дружний колектив у нас в рівненському онкоцентру.Щиро всім дякуємо за привітання ❤️❤️❤️ Опубліковано Юлею Галій Середа, 21 квітня 2021 р.

Далее были попытались иного лечения, но и оно не сработало. Украинские медики констатируют, что здесь ребенка вылечить не представляется возможным. "Войти в ремиссию мы не можем, бласты все равно остаются - было 3% бластов, и 1,74% злокачественные, то есть они не стоят на месте, а растут, поэтому времени у нас нет", - говорит мама Алинки.

Шанс на жизнь предлагают в Израиле

Поэтому родители пытаются собрать средства, чтобы отвести ребенка к израильским специалистам, которые могут предложить какое-то экспериментальное лечение, чтобы ввести ребенка в ремиссию и дальше провести трансплантацию костного мозга, подарит ребенку шанс на выздоровление.

«Они готовы принять нас на лечение, но сумма заоблачная. Пересадка там от неродственного донора, которая нам нужна, стоит 194 000 $. У нашей семьи нет таких средств, поэтому просим всех неравнодушных людей помочь », - просит мама Алинки.

Деньги решают судьбу ребенка

С начала объявления сбора средств на лечение ребенка прошло несколько недель, семье удалось собрать почти 25 000 долларов, но суммы пока не достаточно, чтобы больница приняла девочку, нужно вдвое больше, а ситуация становится критической - количество раковых клеток у девочки быстро растет и это добавляет колоссальные риски, поэтому сейчас каждая гривна важна.

"У Алины уже в костном мозге 71% бластов (раковых клеток). После блока поддерживающей химиотерапии анализы очень упали. Подкалывают лейкоциты, будут капать тромбоконцентрат. Прошу всех неравнодушных присоединиться к сбору средств, мы не успеваем, рак уносит силы нашей Алинки. Прошу вас помогите спасти жизнь нашей девочке, помогите нам использовать последний шанс на выздоровление ", - умоляет мама девочки.

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Галлий Юлия Владимировна

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