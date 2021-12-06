Тройня семьи Шариновых разделили на троих один диагноз и нуждаются в помощи

Малыши без помощи квалифицированных реабилиатологов не будут иметь достаточных успехов в развитии.

Лариса Ширинова из Херсона решилась рассказать историю своих сыновей, чтобы иметь возможность подарить им более полноценное будущее, которое пока призрачное, ведь не хватает средств на полноценное восстановление детей.

История болезни Давида, Руслана, Артема началась еще до появления их на свет. Малышам было уже тесно в маминой утробе, поэтому роды начались значительно раньше срока, на 32 неделе беременности.

«Они родились с весом 1450, 1550 и 1650, недоношенные с гипоксией и асфиксией. Лежали в реанимации месяц, там набирали вес. Пролежали там еще 4 недели. Артемке сделали операцию на глазах. Спасибо врачам, которые боролись за жизнь детей. Нас выписали из отделения с весом 2200. Один из мальчиков был проблемный: он плохо ел, не спал, был очень беспокойный, а у других вообще не было заметно, но в свои месяцы мы поняли, что они не сидят, не ползают», — вспоминает мама мальчишек.

Из-за преждевременного рождения и всего, что за этим началось, каждый малыш получил свое поражение, что в итоге привело к диагнозу ДЦП, спастический тетрапарез.

«У нас земля ушла из-под ног. Я не знаю, как мы это пережили, но мы смогли и пытаемся идти дальше, потому что мальчики наши любимые и долгожданные. Мы ездим на реабилитации, занимаемся с логопедом, ЛФК, сенсорной моторикой, постоянными массажами. В свои 3 года два малыша научились сидеть, говорить, ползать, знают цвета. А третий малыш лучше стал держать голову, реагировать на все», – рассказывает мама тройняшек.

Врачи настаивают, что пока дети маленькие – это лучшее время для восстановления. Главное не сбавлять темпов и усилий. Но для семьи, где работает только папа, а мама ухаживает за троими малышами, собрать средства на каждое занятие становится непосильной ношей.

«Нам нельзя останавливаться, чтобы не было откатов. А так как трое детей, это все в тройных размерах, и нам все сложнее становится собирать деньги. У нас мечта, чтобы детишки стали на ножки и шли сами, отвести их за ручку в садик. ДЦП не приговор, у мальчиков есть все шансы быть полноценными детьми. Потому прошу вас о помощи, ведь вместе мы сила», — просит мама мальчиков.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

МФО банка:305299

IBAN:UA393052990000026204896144429

Счет получателя 26204896144429

РНУКПН получателя:3107823463

ШИРИНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА