Турецкие врачи должны провести Тимурчику трансплантацию костного мозга, а на это нужны средства

Ребенок борется с онкологией уже во второй раз

Тимурчик уже второй раз ощущает на себе влияние онкологии, и сейчас ему преодолевать ее помогают турецкие врачи, к которым обратились родители.

Впервые болезнь проявилась у ребенка несколько лет назад из внезапной боли – сначала в груди, а дальше в животе и ножках. Пока продолжались исследования, добавилась высокая температура.

«Нам позвонили из лаборатории и предложили пересдать анализы на утро. Так как анализы сильно превышали норму, анализы нам переслали по электронной почте. Нас это очень удивило. Температура повышалась, мы вызвали скорую помощь. Врач скорой помощи посмотрев анализы, обследовав Тимурчика, предложил стационарное лечение в условиях кардиологического отделения Одесской областной детской больницы. После длительных обследований к Тимурчику на консультацию вызвали врача-гематолога. 13 сентября 2019 нам озвучили диагноз лимфобластный лейкоз группа высокого риска», — вспоминает отец малыша.

Дальше Тимура ждало тяжелое лечение с химией и ее побочными эффектами, но мальчик все одолел, и после года еще поддерживающей химию ему констатировали ремиссию.

«От завершения лечения прошло всего 4 месяца. 24.12.2021 начался кашель. Обратились к детскому врачу, сдав анализы, обследование, рентген грудной клетки, у нас вирусная простуда. Температура тела была в норме, не поднималась. Кашель немного стих после лекарства. Но 06.01.2022 года кашель резко начал прогрессировать, поднялась температура. Нас госпитализировали, а по результатам обследования поставили диагноз: «Вторичный острый миеломмонобластный лейкоз после терапии острого лимфобластного лейкоза», — добавляет отец мальчика.

Врачи констатировали, что для выздоровления ребенку понадобится трансплантация костного мозга. А до этого курс тяжелой химиотерапии. Родители решились обратиться к медикам за границей, как только они собрали сумму для начала лечения, выехали с ребенком в Турцию.

Ребенка уже начали лечить, а родители, между тем, пытаются найти средства на оплату услуг врачей. Ведь одна только трансплантация стоит 100 тысяч долларов. Отец мальчика – участник боевых действий, водитель-санитар медицинского пункта воинской части, а мама сейчас с Тимурчиком в больнице. К спасению ребенка приобщаются сослуживцы мужчины, но до завершения сбора всей суммы еще далеко. Поэтому семья и их друзья просят поддержать малыша в его борьбе.

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ПриватБанк

4149 4993 4309 8859

Однодворцев Олег Александрович

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