Врачи спасают Яне жизнь: нужна помощь

Молодая женщина перенесла операцию и сейчас нуждается в дальнейшем лечении.

33-летняя Яна Варавина начала борьбу с аденокарциномой яичника и нуждается в помощи добрых людей.

«23 ноября было сделано диагностическая лапораскопия и поставлен этот диагноз, опухоль задела кишечник, нужна была сложная операция. 18 декабря ее провели и в Стамбуле - удалили матку с придатками, яичниками, и удалены кишечники 20 и 25 см, выведена калостомия», — рассказывает Яна.

После операции началось лечение химиотерапией. "После операции и 6 курсов химии и еще одной операции были обнаружены раковые клетки и продолжили лечение на 4 курса химиотерапии", - рассказывает девушка.

Это лечение в Турции будет стоить почти в два раза дороже, чем в Украине, поэтому Яна решила лечиться дома. Но даже на это лечение требуется более 4 тысяч долларов. Девушка просит помочь собрать ей необходимую сумму.

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Варавина Яна



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