Тяжелое состояние сына заставило маму Жени обратиться за помощью

Ребенку нужна интенсивная реабилитация.

Мама Евгения Полищука обращается за помощью в лечение своего сыночка. Малыш из-за родовой травмы является инвалидом детства 1 группы. У ребенка ДЦП, спастический тетропарез со стойкими двигательными нарушениями, выраженной психомоторной задержкой развития, вторичной микроцефалией, симптоматическая эпилепсия, полиморфные и вторично - генерализованные приступы, резистентные к антиконвульсивной терапии.

«Мир встретил его с тяжелыми испытаниями: три реанимации, первые 3 месяца жизни в больнице... Сейчас Женя находится в тяжелом состоянии, практически не двигается, не держит голову, не сидит, не следит за предметами. С самого рождения мы ездим по больницам и, к сожалению, результатов мало», - говорит мама Жени.

Украинские медики советуют интенсивную реабилитацию, ведь в детском возрасте мозг пластичен и способен адаптироваться.

«Женечка борется за свою жизнь 24 часа в сутки, и мы вместе с ним, но для молодой семьи оплачивать дорогостоящее медикаментозное лечение и к тому же реабилитации очень сложно. Поэтому моя семья очень просит добрых людей помочь поставить на ноги нашего любимого сыночка. Сейчас нас готовы принять на реабилитацию в Трускавце. Один курс стоит больше 12 тысяч гривен, это без переезда и жилья, а таких курсов нужно 4-6 в год», - говорит женщина.

Реквизиты для помощи:

4731 2191 2215 2907 ПриватБанк

5375 4141 1271 8845 Монобанк

Полищук Вероника Тимофеевна

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