Тяжелые роды у мамы Вани очень повлияли на его здоровье, и теперь ему нужна реабилитация

Малыш получил повреждения, которые привели к осложнениям.
Ваня родился в октябре 2016 года, но не все прошло удачно, малыша выдавливали из утробы мамы и как только он появился на свет, попал в реанимацию.
«В результате родов ребенок получил травму: перелом затылочной кости, кровоизлияние в височную-теменную область, анемию», — рассказывает мама мальчика.
Такие события не прошло бесследно, через два года малышу поставили диагноз ДЦП, спастический церебральный паралич, двигательные нарушения 4 уровня.
«Ване нужны постоянное медикаментозное лечение и физические нагрузки. Но в наше время помощь специалиста очень дорогая. Врачи нам шанс дают на восстановление. В феврале 2020 мы делали операцию по подрезания мышц. Мы умеем ползать, сидеть, с помощью ходить у опоры. Он большой молодец», — рассказывает мама Вани.
Дальнейшие успехи малыша зависят от реабилитации, но она непосильно дорога для семьи. Они рассчитывают на помощь неравнодушных.
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