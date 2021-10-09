Тяжелые роды у мамы Вани очень повлияли на его здоровье, и теперь ему нужна реабилитация

Малыш получил повреждения, которые привели к осложнениям.

Ваня родился в октябре 2016 года, но не все прошло удачно, малыша выдавливали из утробы мамы и как только он появился на свет, попал в реанимацию.

«В результате родов ребенок получил травму: перелом затылочной кости, кровоизлияние в височную-теменную область, анемию», — рассказывает мама мальчика.

Такие события не прошло бесследно, через два года малышу поставили диагноз ДЦП, спастический церебральный паралич, двигательные нарушения 4 уровня.

«Ване нужны постоянное медикаментозное лечение и физические нагрузки. Но в наше время помощь специалиста очень дорогая. Врачи нам шанс дают на восстановление. В феврале 2020 мы делали операцию по подрезания мышц. Мы умеем ползать, сидеть, с помощью ходить у опоры. Он большой молодец», — рассказывает мама Вани.

Дальнейшие успехи малыша зависят от реабилитации, но она непосильно дорога для семьи. Они рассчитывают на помощь неравнодушных.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149499155916818

Ищенко Виктория Николаевна

карта Ощадбанка

4790729946437654

Ищенко Виктория Николаевна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку