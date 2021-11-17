У Богданчика появилась надежда стать на ноги, но для этого требуются большие деньги

Получить желаемое будущее помогают волонтеры.

Специализированные реабилитологи помогают Богдану приобретать те навыки, которые другие дети получают с рождения. Но это стоит непосильные для семьи средства, так что им взялись помогать волонтеры, ведь история жизни мальчика не может оставить равнодушным.

Богдан один из 4 детей в своей семье, но случилось так, что мама решила уйти от них и оставить на воспитание отцу. Чтобы сводить концы с концами, отец каждый день на работе, а заниматься детьми уже не было времени. Но Богданчику это было очень необходимо. Еще в 2014 году ему поставили диагноз ДЦП, но получить специализированную помощь он не смог, курсы массажей, которые могла позволить себе семья, мало помогали. Как следствие – сейчас Богдан сам не ходит, передвигается в коляске.

«Он находится на индивидуальном обучении. Конечно, Богдан немного отстает от своих сверстников, но у него хорошая память. Ест сам, писать тоже сам пытается, иногда нужно ему помочь», – рассказывает папа.

Однажды малыш рассказал социальным работникам, что мечтает стать полицейским. Об этом узнали в местном участке и решили приготовить для ребенка сюрприз. К нему приехали копы и привлекли Богдана к "работе". Об истории полиция рассказала на своей странице в социальных сетях и так о ребенке узнали волонтеры, которые решили попытаться Богданчику помочь. Сначала для ребенка организовали консультацию со специалистом, который констатировал, что состояние мальчика не такое уж и тяжелое. И квалифицированная реабилитация может поставить его на ноги.

Волонтеры организовали благотворительную ярмарку и собрали средства на первые курсы реабилитации. Но их будет мало, нужно как минимум 6 комплексных подходов и каждый стоит более 30 тысяч гривен.

«Очень нужна материальная поддержка. Те несколько тысяч, которые выплачиваются на детей – это мизер, которого хватает на элементарное. На лечение нужны гораздо большие суммы: сейчас речь идет минимум о 150 тысячах гривен. Потому что все процессы восстановления только начинаются, потребуются процедуры, медикаменты, в будущем специальные аппараты для разработки ножек и многое другое. Но ребенок этого стоит» – рассказывает волонтер Ольга Бузулук.



Реквизиты для помощи:

ПриватБанк: 5168 7427 1605 8122 Мацьоха Светлана (бабушка).