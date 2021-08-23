У Оксаны редкая болезнь стремительно забирает зрение

Только лечение стволовыми клетками может это остановить.

Оксана Ревизор в свои 36 лет потеряла уже 95 процентов зрения, а все из-за тяжелого заболевания глаз, болезни Штаргардта. Это очень редкое генетическое заболевание, которое поражает именно зрение и приводит к слепоте. У кого-то это наступает раньше, у кого-то позже.

«Мне очень трудно рассказывать свою историю, я никогда не просила ни у кого помощи, но я в трудной ситуации и мне некому помочь. Болезнь проявилась еще когда была маленькой, я инвалид с детства 2 группы из-за зрения. Я ношу очки, хожу на работу, я работаю тифлопедагогом в детском саду с детьми, которые также имеют недостатки зрения. Но болезнь начала прогрессировать, и каждый день зрение ухудшается. Я прохожу курсы консервативного поддерживающего лечения, но они мало чем помогают», — рассказывает Оксана.

Молодая женщина в отчаянии, ведь знать, что впереди ждет только мрак — невыносимо. «Я не могу нормально жить, я плачу каждый день от тяжелых мыслей, теряю жизни, любимую работу, свою самостоятельность, радость, шанс на создание счастливой семьи. Я утром не хочу открывать глаза, потому что перед глазами размытое пятно. Теряю все мечты, надежды, душа кричит «Я не могу потерять зрение, я еще хочу жить полноценной жизнью, быть самостоятельным человеком». Я очень боюсь потерять работу, потому что на свою пенсию в 1700 гривен я пропаду», — говорит Оксана.

Она всю свою жизнь ждала, что появится лечение, пока ее болезнь полностью не прогрессирует и сейчас врачи все же дарят ей надежду.

«На вопрос к врачам, как спастись, я узнала о стволовых клетках, как метод регенеративной медицины. Они могут остановить болезнь и даже улучшить зрение. На мое несчастье отозвался Институт нейрохирургии. Но лечение дорогостоящее, нужно 189 000 гривен. У меня нет таких средств, я живу вдвоем с мамой, которая работает библиотекарем. Пока я еще совсем ослепла, лечение может помочь, улучшить зрение. Я вас умоляю, помогите», — просит Оксана.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

4149 4393 1637 4986

5168 7574 2658 8812

РЕВИЗОР ОКСАНА ОЛЕГОВНА

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