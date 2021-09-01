У жизни Марьяны сейчас есть вполне реальная цена, и родители просят помочь ее оплатить

Девочка уже более двух лет борется с опухолью в позвоночнике.

Марьяна Клименко ведет борьбу за свою жизнь — у нее саркома Юинга, которую в первый раз диагностировали летом 2019 года.

Болезнь поразила кости позвоночника и таза, и это затрудняет лечение. «За это время прошла 19 блоков химиотерапии, из них 6 — высокодозированных. В июне прошлого года было закончено 30 сеансов лучевой терапии. В декабре 2020 года закончили протокол лечения, но так и не вошли в ремиссию», — рассказывает мама девочки.

За это время болезнь прогрессировала и дала метастазы, появились сопутствующие заболевания, врачи некоторых украинских больниц уже не брались за дальнейшее лечение девочки. Но родители смириться не могли, поэтому обратились к зарубежным врачам.

«Вышла на клинику в Израиле, где нас приняли на лечение. Нас приглашали в Израиль, но когда я увидела счет на 200 000 долларов. Конечно, я понимала, что таких денег мне не собрать. Мы долго общались с доктором, и было принято решение проходить химию в Украине, но с препаратами Израиля», — рассказывает мама Марьяны.

Лечение уже началось и организм девочки реагирует на него хорошо. «Мы в больнице, сегодня 5 сутки под капельницами. Настроение очень меняется, оно и понятно, не каждый взрослый выдержит, то что выдерживает ребенок. Марьяночка держится молодцом», — добавляет женщина о состоянии ребенка на настоящий момент.

Такое лечение за один курс стоит почти 4000 долларов, а их нужно 5. Семья на дальнейшее лечение средств вовсе нет, но отдать ребенка болезни они не могут. Поэтому просят каждого хотя бы небольшими суммами поддержать сбор средств на необходимое лечение.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7450 3037 6856

Генералова ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА

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