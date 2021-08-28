Участник АТО Владимир просит помочь ему с операцией, которую не могут провести из-за нехватки средств

Уже не один месяц человек пытается собрать средства на неотложную операцию.

Стоцкий Владимир уже 7 месяцев ожидает срочную операцию, но средства от государства никак на нее не выделяют и человек все это время вынужден жить в больнице.

«На передовой он был с июля 2019 года, служил в 59-ой отдельной мотопехотной бригаде из города Гайсин. В январе 2021 во время пребывания на посту у отца случился сердечный приступ, его скорой доставили в больницу по месту службы, а после многочисленных скитаний по военным госпиталям Украины, в феврале его перевели на лечение в Киевский Национальный военно-медицинский Центр, где он уже 7 месяцев (!) ожидает срочную операцию», — рассказывает дочь мужчины.

Владимир имеет тяжелую болезнь сердца — расслоение аневризмы аорты, поэтому требует эндопротезирования грудной аорты с сосудистым переключением.

«Все это время я обращалась в Министерство обороны Украины о выделении необходимых средств, но конкретного ответа так за 7 месяцев так и не получила. Мы обратились за помощью к депутату Верховной Рады, которая также обратилась в Министерство обороны Украины, Министерства здравоохранения, Министерства по делам ветеранов Украины. Результата — ноль», — рассказывает дочь.

Но болезнь так долго ждать не может и состояние мужчины начало стремительно ухудшаться, поэтому вопрос оперативного вмешательства стал критическим.

«А в это время у отца за эти месяцы ожидания значительно ухудшилось состояние здоровья: у него отек брюшной полости, в области грудной клетки, общая слабость рук и ног, он не двигается и находится в тяжелом психическом состоянии, потерял надежду, и говорит, что его бросили умирать. В Институте сердца проведут бесплатную операцию, однако нужен стент. Согласно заключению врачей отцу нужно установить индивидуальный валиант торакальный стент — графт с системой доставки, который стоит 267 тысяч гривен. Для нашей семьи это очень большие средства, поэтому очень просим о помощи. Уверена вместе нам удастся собрать средства для спасения жизни воина АТО, который положил свое здоровье защищая нас с вами», — говорит дочь Володи.

Более половины суммы семье уже удалось собрать, нужно еще 100 000, это сумма посильная для сбора средств для неравнодушных украинцев.

Реквизиты для помощи:

Приватбанк 5168 7574 0406 5379

Стоцкий Владимир Николаевич

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку