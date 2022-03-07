Ученые раскрыли секрет отметки "Z" на технике оккупантов

Теперь мы понимаем, с каким "миром" русские оккупанты зашли на наши земли.

Уже все знают, что вражеская техника имеет разные отметки, одна из них – это печальная "Z".

Если углубиться в историю, то становится понятно, что российские оккупанты используют на технике нацистские отметки. Об этом на своей Facebook-странице сообщила Служба безопасности Украины.

Именно во время Второй Мировой войны в концентрационном лагере нацистов Заксенхаузен буквой Z обозначили здание, где вражеские войска совершали массовые убийства.

Именно на этой станции "Z" был размещен крематорий с четырьмя печами, в котором нацисты и сжигали тела узников. Естественно, в 1943 году не обошлось и без газовой камеры. Поэтому транспорт с людьми направляли прямо на смерть, даже обходя регистрацию в лагере.

Теперь мы понимаем, чем вдохновлялись российские нацисты, когда запланировали уничтожение Украины и мирного населения. Но не надо забывать, как закончился печально известный режим нацистов.