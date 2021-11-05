Укол, который может спасти жизнь: в Херсонской области собирают средства для маленькой Адель

Укол, который может спасти жизнь: в Херсонской области собирают средства для маленькой Адель

Родители ребенка просят неравнодушных о помощи.

Родители больной девочки из Херсонской области просят всех неравнодушных приобщиться к сбору средств для лечения их дочери.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 5 ноября.

Полуторагодовалая Адель Мотенко болеет спинальной мышечной атрофией. Ее может спасти укол стоимостью почти 2 миллиона долларов.

Сбор длится год и за это время уже удалось собрать 80% этой вроде бы нереальной суммы. Девочку уже ждут в клинике города Сан Антонио в Соединенных Штатах. Осталось одно – до конца ноября оплатить счет.

К акции просят приобщиться всех неравнодушных, кто может сегодня, 5 ноября, перечислить свой дневной заработок на счет Адель.

Дать шанс ребенку на полноценную жизнь может каждый из нас. Счета можно увидеть и на нашем сайте – ТСН.ua – в разделе “Помощь”.

“Сейчас собрано 1 миллион 400 тысяч долларов. У нас есть счет из клиники Техаса с новой суммой — 1 миллион 870 тысяч долларов. И его нужно оплатить до конца этого года”, — сказал Андрей Мотенко, отец девочки.

"Каждый гражданин может перечислить свою однодневную зарплату для Аделины. И таким образом даже за один день мы можем закрыть сбор. Это действительно реально, это такой большой шаг вперед, это действительно возможно", — добавила Наталья Мотенко, мама Аделины.

Помощь ТСН: родители Адель из Херсонской области призывают всех помочь собрать средства на укол

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