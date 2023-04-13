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Украина получит 115 млрд долл. долгосрочной поддержки от международных партнеров – Шмыгаль

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина получит 115 млрд долл. долгосрочной поддержки от международных партнеров – Шмыгаль

Украина получит 15 млрд долл. от партнеров / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Мобилизация ресурсов для Украины была одной из главных тем во время визита премьера в Вашингтон.

Международные партнеры предоставят Украине 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки. Это обеспечит финансовую стабильность государства, и даст четкий сигнал России, что союзники будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется для победы.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он подчеркнул, что мобилизация ресурсов была одной из главных тем во время визита в Вашингтон.

"В 2023 году на проекты быстрого восстановления нужно 14 миллиардов долларов. Ведем переговоры с партнерами, чтобы привлечь все необходимые средства уже летом этого года. Так сможем выполнить все задачи в пяти приоритетных отраслях восстановления", — добавил глава правительства.

Он поблагодарил США, ЕС, Всемирный банк, МВФ, страны G7 и других международных партнеров, которые сегодня помогают Украине выстоять и начать восстановление.

Напомним, Шмыгаль во время встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином призвал предоставить украинским военным истребители F-16. По мнению премьера, ВСУ показали на поле боя, что они способны качественно использовать западное оружие.

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Дата публикации
Просмотры
103
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