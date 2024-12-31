Италия предоставит Украине 13 миллионов евро для восстановления энергетики

Таким образом, Италия подтверждает свою постоянную поддержку устойчивости украинского энергетического сектора.
Средства будут направлены на восстановление поврежденной войной энергетической инфраструктуры и стабилизацию электроснабжения.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Италии.
Как сообщили в ведомстве, такое решение является значительным шагом в усилиях восстановления энергетических систем, поврежденных конфликтом.
"Вклад Италии – один из самых значительных со стороны отдельной страны – поможет стабилизировать электроснабжение миллионов пострадавших от войны украинцев в этот трудный период", – говорится в сообщении итальянского МИД.
В частности, отмечают, что Италия "подтверждает свою постоянную поддержку устойчивости украинского энергетического сектора, в том числе через Конференцию по реконструкции Украины, которая состоится в Риме в июле следующего года".
Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что США предоставит Украине 15 миллиардов долларов, что обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов.
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