Украинские защитники уничтожили еще один склад с оружием российских оккупантов: видео

Украинские защитники успешно уничтожили вражеский склад с боеприпасами.
Украинские защитники на востоке Украины уничтожили еще один вражеский склад оружия.
Об этом 10 апреля сообщает Министерство обороны Украины.
"Украинские разведчики в районе ответственности ОТУ "Восток" обнаружили очередной склад с боеприпасами российских фашистов. Артиллеристы успешно нанесли огневое поражение. Как всегда, профессиональная и четкая работа наших защитников", — отметили в Министерстве обороны.
Напомним, украинские военные нанесли удар по скоплению сил российских оккупантов на аэродроме в Мелитополе.
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