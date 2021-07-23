Усиленная реабилитация может подарить маленькому Георгию полноценную жизнь

Родители просят помочь в лечении сына

Георгий Хаустов в свои 5 лет пока не ходит и не стоит. Врачи диагностировали симптоматическую эпилепсию, спастический церебральный паралич, двигательные нарушения 4 уровня по классификации GMFCS, частичную атрофию зрительных нервов обоих глаз.

"Очень хочу попросить вас помочь мне собрать необходимую сумму денег на реабилитацию моего ребенка. Врачи советуют ехать в Трускавец, советуют иппотерапию, а все это так дорого, к сожалению", - говорит мама мальчика.

Родители, кроме реабилитаций в специализированных заведениях, занимаются с сыном дома, однако это также требует затрат и времени. Врачи видят прогресс, поэтому советуют не останавливать интенсивность лечений.

"Я знаю, что смогу поднять своего ребенка на ноги! Пока он еще маленький, можно многое успеть. Но также многое упирается в деньги, как не крути. Очень вас прошу помочь мне в нашей борьбе за счастливое здоровое будущее моего сыночка", - просит мама Георгия.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка 5457-0822-2516-3331

Карта Монобанка 5375-4141-0412-8888

Туйсузьян Каринэ Оганесовна

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку