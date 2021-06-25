Новые методы лечения могут подарить Никите полноценную жизнь

Помогите мальчику пройти нужное лечение

Из-за последствий перинатального гипоксически-ишемического поражения ЦНС, синдрома спастического тетрапатеза, а также судорожного синдрома, Караянц Никита нуждается в постоянной реабилитации, но сейчас у мальчика появился шанс получить значительный прогресс в его развитии.

«Мы объездили почти всю Украину в поисках лучших врачей, каждые 3-4 месяца Никита проходит реабилитацию. Сейчас нам выпал огромный шанс поставить сына на ноги. Сделать ему подсадку стволовых клеток от сестры. Такой шанс выпадает раз в жизни. Подсадка стволовых клеток из пуповинной крови поможет восстановить погибшие из-за гипоксии клетки головного мозга, а это улучшит состояние Никиты, погасит эпиактивности, улучшится координация, и улучшится умственное развитие», - рассказывает мама мальчика.

Сроки, когда будет возможность провести такую ​​процедуру уже в августе, до сих пор семье нужно собрать значительные для них средства - почти 100 000 гривен.

Кроме того, ребенка после этого ждут на обязательную реабилитацию, а это еще дополнительные расходы. "Я прошу Вас от всей души, пожалуйста, помогите спасти моего сыночка и подарить ему шанс на полноценную жизнь" - просит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 4149 6293 8945 5338 Караянц Наталья Сергеевна.

Больше информации и реквизитов https://www.instagram.com/nata_karayants/

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