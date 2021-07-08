Усиленная реабилитация может подарить Тимура более самостоятельное будущее

Сейчас ребенка ждут специалисты в Польше.

Тимур Лубчук скоро должен праздновать свой второй день рождения. Но такой праздник затмевает диагноз мальчика, который стал следствием тяжелых родов у мамы — он перенес гипоксию, за ней кровоизлияние и отек мозга, что за собой потянули много последствий — спастический тетрапарез и еще много сопутствующих диагнозов.

«Сейчас у нас задержка в развитии, формируется спастический тетрапарез (ДЦП). Нужны постоянные реабилитации у специализированных детских реабилитационных центрах. Инвалидности пока у нас нет, так как еще маленький, поэтому на помощь государства не можем рассчитывать», — рассказывает мама малыша.

Родители Тимура мечтают дать ребенка всю необходимую реабилитацию, к тому же в зарубежной клинике, чтобы достичь сразу максимальных результатов и не упустить драгоценного времени. Ведь чем меньший малыш, тем пластичнее у него организм, который способен быстро восстанавливаться и учиться.

Сейчас цена реабилитации 100 тысяч гривен, семья просит помочь собрать нужную сумму.

"Я понимаю сколько много в нашей стране больных детей и каждому помочь не реально, но нам действительно очень нужна помощь неравнодушных людей. У малыша есть все шансы встать на ноги, вопрос только во времени и больших суммах средств на все реабилитации. В мае Тимур перенес ужасное отравление в больнице, он лежал в реанимации и спасибо Богу его спасли, но вот только это трудное состояние дало ему толчок не вперед, а назад и теперь нам просто необходимо наверстать все упущенное. Ранее мы собрали ли не большую часть средств на реабилитацию, но, к сожалению, мы были вынуждены потратить их на реанимацию и лечение Тимы ", - говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 3347 5374

ЛУБЧУК МАРИЯ ОЛЕГОВНА

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