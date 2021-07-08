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Усиленная реабилитация может подарить Тимура более самостоятельное будущее

Усиленная реабилитация может подарить Тимура более самостоятельное будущее

Дата публикации
Просмотры
1774
Усиленная реабилитация может подарить Тимура более самостоятельное будущее

Сейчас ребенка ждут специалисты в Польше.

Тимур Лубчук скоро должен праздновать свой второй день рождения. Но такой праздник затмевает диагноз мальчика, который стал следствием тяжелых родов у мамы — он перенес гипоксию, за ней кровоизлияние и отек мозга, что за собой потянули много последствий — спастический тетрапарез и еще много сопутствующих диагнозов.

«Сейчас у нас задержка в развитии, формируется спастический тетрапарез (ДЦП). Нужны постоянные реабилитации у специализированных детских реабилитационных центрах. Инвалидности пока у нас нет, так как еще маленький, поэтому на помощь государства не можем рассчитывать», — рассказывает мама малыша.

Родители Тимура мечтают дать ребенка всю необходимую реабилитацию, к тому же в зарубежной клинике, чтобы достичь сразу максимальных результатов и не упустить драгоценного времени. Ведь чем меньший малыш, тем пластичнее у него организм, который способен быстро восстанавливаться и учиться.

Сейчас цена реабилитации 100 тысяч гривен, семья просит помочь собрать нужную сумму. 

"Я понимаю сколько много в нашей стране больных детей и каждому помочь не реально, но нам действительно очень нужна помощь неравнодушных людей. У малыша есть все шансы встать на ноги, вопрос только во времени и больших суммах средств на все реабилитации. В мае Тимур перенес ужасное отравление в больнице, он лежал в реанимации и спасибо Богу его спасли, но вот только это трудное состояние дало ему толчок не вперед, а назад и теперь нам просто необходимо наверстать все упущенное. Ранее мы собрали ли не большую часть средств на реабилитацию, но, к сожалению, мы были вынуждены потратить их на реанимацию и лечение Тимы ", - говорит мама мальчика.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 3347 5374

ЛУБЧУК МАРИЯ ОЛЕГОВНА

Дата публикации
Просмотры
1774
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