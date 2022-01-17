Усиленная реабилитация нужна Жене

Мальчика ждут на лечение во Львове.

Женя родился преждевременно на 33 неделе беременности путем кесарева сечения, потому что маме мальчика ставили диагноз дистресс плода. Жизнь крохи была под угрозой еще в мамином животе, однако после рождения борьба за жизнь продолжилась.

"У нас перенесенная нейроинфекция, менингоэнцефалит, нижний парапарез. Врачи говорят, что мальчик перспективный, но нужно с ним постоянно заниматься. Мы в свои два года не можем самостоятельно сидеть, ходить", - рассказывает мама Жени.

Малыш каждые три месяца проходит реабилитацию в неврологической больнице, однако без дополнительных реабилитаций в специализированных заведениях, догнать сверстников в развитии у Жени шансов становится меньше.

"Отправила историю выписок в реабилитационном центре во Львове, и они, рассмотрев мое заявление, нас берут на лечение. Шанс есть поставить моего ребенка на ноги, но нужны большие деньги, которых у нас, увы, нет. Нужно десятки тысяч гривен, поэтому я и обращаюсь к вам за помощью! Это крик души! Я очень хочу ему помочь быть здоровым", - говорит мама Жени.

Реквизиты для помощи:

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Минаева О.В.