Уже два года Валерия борется с онкологией, нужна помощь

У женщины еще длительное лечение впереди.
Больше двух лет назад, в октябре 2018 года, Валерия услышала от врачей, что имеет рак яичников, и тогда начала лечения, которое продолжается до сих пор. Силы бороться есть, вот с финансами совсем туго.
«Находясь на лечении, случился рецидив в лимфоузлы. Украинские врачи сделали все что могли, но больше они не могут. Решили ехать на лечение в Турцию, где дали надежду на благоприятный прогноз на выздоровление! Но для этого мне нужны были средства, которых у меня и моей семьи уже не было», — рассказывает женщина.
Но с помощью родных, друзей и просто неравнодушных людей, которые помогли собрать часть средств, лечение таки началось. «Уже пройден за 2,3 года: 3 операции, 16 курсов химиотерапии, 10 курсов иммунотерапии и почти 4 месяца на препарате, который для меня жизненно необходим. Препарат очень дорогой: 1 курс — 2592 $», — дополняет Валерия и просит всех неравнодушных присоединиться, чтобы собрать средства на продолжение лечения.
Реквизиты для помощи:
ПриватБанк 5168 7554 2319 6829
Monobank 4441 1144 4693 6641
Куренбина Валерия
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