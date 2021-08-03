Уже два года Валерия борется с онкологией, нужна помощь

У женщины еще длительное лечение впереди.

Больше двух лет назад, в октябре 2018 года, Валерия услышала от врачей, что имеет рак яичников, и тогда начала лечения, которое продолжается до сих пор. Силы бороться есть, вот с финансами совсем туго.

«Находясь на лечении, случился рецидив в лимфоузлы. Украинские врачи сделали все что могли, но больше они не могут. Решили ехать на лечение в Турцию, где дали надежду на благоприятный прогноз на выздоровление! Но для этого мне нужны были средства, которых у меня и моей семьи уже не было», — рассказывает женщина.

Но с помощью родных, друзей и просто неравнодушных людей, которые помогли собрать часть средств, лечение таки началось. «Уже пройден за 2,3 года: 3 операции, 16 курсов химиотерапии, 10 курсов иммунотерапии и почти 4 месяца на препарате, который для меня жизненно необходим. Препарат очень дорогой: 1 курс — 2592 $», — дополняет Валерия и просит всех неравнодушных присоединиться, чтобы собрать средства на продолжение лечения.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7554 2319 6829

Monobank 4441 1144 4693 6641

Куренбина Валерия

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