У Артемки обнаружили опухоль в мозге, но врачам никак не удается определить ее характер для назначения лечения

Ребенку нужна диагностика в зарубежной клинике, чтобы установить точный диагноз.

В многодетной семье переселенцев из Крыма новое и еще более страшное испытание — заболел младший из 5 детей. К тому же его болезнь очевидна, но врачам никак не удается определить окончательный диагноз, чтобы начать эффективное лечение.

«Жизнь и так нас не баловала, но сейчас мы столкнулись с большой проблемой. Самому младшему сыну Артему (5 лет) сделали операцию — опухоль головного мозга. Примерно три месяца назад с Темчиком начали происходить странные вещи. Он мог бегать со старшими братьями хоть целый день, но иногда стал падать. Затем по вечерам говорил, что очень устал и не может есть... Потом он начал будто специально падать на бок и говорить, что не чувствует ногу, или она у него болит», — вспоминают родные, как у мальчика развивалась болезнь.

Поскольку такое состояние у ребенка было не каждый день, то родители даже не подозревали, что это страшные симптомы. Когда же падение сына начали быть по несколько раз в день и даже походили на приступы эпилепсии, ребенка срочно начали возить на прием к врачам.

«Ситуация осложнялась тем, что в нашем населенном пункте нет детского невролога, а визит к семейному врачу и профилактический осмотр мы планировали на середину августа, как раз перед школой нужно было брать справки для школы. Но, все же позвонили семейным врачом, и она дала нам направление на консультацию в детскую неврологию.

Так как были выходные дни по случаю Дня Независимости, то поговорив с врачом, мы приехали в больницу 26 августа... Именно этот день перевернул жизнь нашей семьи в первый раз. Теме сделали МРТ головы и на нем оказалась опухоль», — рассказывает мама мальчика.

Именно после этого врачи настояли на немедленной операции, чтобы остановить приступы.

«2 сентября мы пошли не в первый класс, а начали первый этап борьбы за жизнь Тёмы. Тяжелые восемь дней ожидания и длительных приступов, которые в некоторые дни доходило до 7. 10 сентября — день операции. Какова же была наша радость, когда после операции (это были выходные) наш малыш чувствовал себя хорошо, сидел, ел и смеялся с папой и старшими братьями и сестренкой, которые устроили ему сюрприз. Но вот результаты гистологии нас шокировали. По первому выводу — анапластическая олигоастроцитома (злокачественная опухоль)», — добавляет мама мальчика.

Врачи были готовы начать агрессивную, но действенную для таких диагнозов, лучевую терапию. Но один из лечащих врачей все же усомнился в диагнозе, поэтому решили провести повторную гистологию.

«Ответ поставил нас и врача в тупиковую ситуацию: опухоль оказалась не такой злокачественной — дизембриопластическая нейроэпителиальная опухоль», — говорит женщина.

При таком диагнозе назначается меньше тяжелое лечение. Но нужно знать наверняка, какой из диагнозов более правильный. Семье советуют направить материал на анализ уже в зарубежную клинику, которая должна поставить окончательную точку в постановке диагноза и затем и подобрать наиболее эффективное лечение.

«Нужно делать еще проверочные обследования для уточнения диагноза и адекватного лечения. Рекомендуют отправлять на исследование за границу, но на это нужны большие деньги, которыми мы не располагаем. Мы нашли клинику в Германии, но сумма только депозита может составлять 3500 — 4000 EUR. Будем благодарны за любую помощь!» — говорит мама Артемки.

Реквизиты для помощи:

4441 1144 2146 0716 в гривне

5375 4199 0632 3744 в евро

5375 4188 0856 7580 в долларах

Виктория Бисева

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