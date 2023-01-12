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В Белом доме заявили, что будут поставлять Украине оружие до победы над российскими агрессорами

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В Белом доме заявили, что будут поставлять Украине оружие до победы над российскими агрессорами

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

В Администрации президента США пообещали быстро двигаться и поддерживать Украину всеми необходимыми инструментами

США будут продолжать поставку вооружения для Украины, чтобы обеспечить ее победу в противостоянии с российскими агрессорами.

Об этом заявила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"США будут продолжать стоять вместе с Украиной столько, сколько это потребуется, и мы были очень четкими и последовательными в этом вопросе. Мы быстро двигаемся и поддерживаем Украину инструментами, необходимыми для победы в этой войне", — подчеркнула представительница Белого дома.

Она отметила, что на прошлой неделе администрация президента США выделила Украине один из самых больших пакетов военной помощи с начала полномасштабной войны с РФ.

"И так будет продолжаться дальше. Опять же, мы будем стоять с ними (с украинцами – ред.), пока мы им нужны", — подчеркнула Жан-Пьер.

Напомним, ранее сообщалось, что в Пентагоне озвучили сроки передачи Украине БМП Bradley для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Белом доме оценили вероятность, есть ли перспектива прекращения боев в Украине в ближайшие месяцы.

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Дата публикации
Просмотры
280
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