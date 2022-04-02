В Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей: сюда впервые довезли гуманитарку

Асфальт как ковром покрыт осколками от мин и разбитым стеклом из окон обстрелянных домов.

Киевская область освобождена от оккупантов – такое сообщение разместила в соцсети заместитель министра обороны Анна Маляр. Среди освобожденных городов – Буча. ГСЧСовцы накануне принялись разминировать там и в соседнем Ирпене дороги. На это уйдет не менее двух недель, говорят в местных властях, которые тоже вернулись в Бучу. И впервые сегодня в город приехала колонна гуманитарной помощи. А еще спутниковая связь "Старлинк". Почти месяц в оккупации и под ливнем огня россиян жили более трех тысяч человек, среди которых немало детей.

Об этом говорится в ТСН.

Поселок Буча, который на днях освободили от россиян, пережил одни из самых адских боев. Прямого пути из столицы теперь туда нет. Трогаться можно только в объезд, из-за изуродованных российскими атаками Ирпеня. Да и здесь пути почти не проезжие.

По дорогам Бучи и Ирпеня ныне почти невозможно проехать — здесь либо растрепанная техника, либо остатки от снаряда. Саперы обозначают остатки мин.

Асфальт как ковром покрыт осколками от мин и разбитым стеклом из окон обстрелянных домов. Так что власти просят не торопиться возвращаться местным.

Галина греется у костра во дворе многоэтажки. На костре закипает обед для 10 семей, живших здесь все время оккупации. Женщину очень донимает холод. Без отопления и света городок прожил почти больше месяца. А еще без связи, но звонок от соседа, из новостей услышавший, что Буча освобождена чудом пробивается к Галине.

Спутниковый Интернет «Старлинк» теперь в Буче и уже через несколько дней обещают, что люди, которые здесь месяц жили в оккупации, наконец-то смогут связаться с родными.

Но позвонить родным суждено не всем. На улицах все еще лежат десятки тел погибших мирных жителей. Некоторых хоронили прямо во дворах их домов. Собирать их тела даже под обстрелами помогал Сергей. «Уже человек 200 минимум за полторы недели. Вытаскиваем из машин, на тротуарах, в домах. Все застрелены в голову, в глаза. Скоты они», — говорит мужчина.

Как хоронили здесь целую семью, видел 12-летний Дмитрий. Он с семьей остался в городе, потому что родители даже и не думали, что их ждет такая беда. А когда обстрелы стали обильнее и на улицах увеличилось расстрелянное авто гражданское, выезжать просто не рискнули. «Как они приехали, я был с папой в подвале, и мне было очень страшно. Я боялся, что придут и молился, и, к счастью, русские не пришли к нам в подвал», — говорит мальчик.

В домах местных похозяйничали, там, где им хозяева не открывали двери, их просто выламывали. А во дворах ставили пушки. «У нас во дворе стояло 7 танков», – рассказывают местные жители.

Украинские защитники освободили Бучу от оккупантов

А прикрываясь новенькими многоэтажками стояло подразделение десанта. Все, что от него осталось – пепел и груда металла. И обгоревший паспорт одного из россиян.

В городке все время оккупации оставалось более трех тысяч местных, среди них много детей. И вот сегодня впервые они будут есть свежий хлеб, потому что в Бучу приехала целая колонна гуманитарной помощи.

Так людно в центре здесь не было давно. Люди выстраиваются в очереди за едой и теплой одеждой. Некоторые автобусы для эвакуации. Но большинство жителей еще остается жить в подвалах. Не только потому, что остались без крова. Им мешает страх, что обстрелы могут начались снова.

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