На настоящее чудо надеется семья 1-летнего Павлика

У малыша генетическое нарушение, которое ставит его жизнь под угрозу

Лишь один укол нужен для Мотичко Павлика, чтобы спасти его жизнь.

В прошлом году семья узнала, что их годовалый сын имеет заболевания СМА1 (спинальная мышечная атрофия). Эта атрофия проявляется у детей в несколькомесячном возрасте и быстро прогрессирует. Младенцы испытывают недостаток моторного развития, имеют трудности с дыханием, поэтому становятся зависимыми от ИВЛ, возникают трудности с сосанием и глотанием, кормление становится возможным только через зонд и по специальной строгой диетой, становится полностью отсутствовать контроль ног, головы... В конце концов все группы мышц прекращают функционировать вместе с сердечной.

Семья уже знала, что это за болезнь, ведь несколько лет назад потеряли от нее же ребенка. Но тогда вариантов лечения не было, а сейчас уже есть спасительный препарат. Лишь один укол от американских разработчиков полностью останавливает развитие болезни и дарит ребенку обычную жизнь. И пока такой препарат единственный в мире, поэтому его стоимость не просто большая — цена жизни детей с СМА оценивается более чем в 2 миллиона 200 тысяч долларов.

Семья начала безотлагательно сбор и уже на их счетах более 300 000 долларов, с одной стороны - это огромные средства, и с другой - мизер по сравнению со всей суммой, которую нужно собрать уже через несколько месяцев. Потому что введение препарата действенное, когда его проводить до достижения ребенком двухлетнего возраста. А маленькому Павлику уже 5 сентября исполнится 2 года. Родители ждут это время с радостью и страхом, и надеются на чудо.

Нужно достучаться до сердец лишь 1 миллиона людей, которые смогут передать только по 50 гривен и нужная сумма на спасение ребенка будет собрана.

Болезнь медленно прогрессирует, тельце Павлика все меньше его слушается, мышцы ослабевают поэтому надо спешить. Родители умоляют о спасении для сына!

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

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IBAN: UA023052990000026202748777913

МОНОБАНК

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Больше информации и реквизитов https://www.instagram.com/help.pavlik.sma/

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