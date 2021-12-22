В дорогостоящей реабилитации нуждается 4-летняя Полинка

Тысячи гривен нужны на очередной курс.

Полина Довбыш родилась преждевременно и была в тяжелом состоянии, у ребенка произошла асфиксия, в результате которого пострадал мозг ребенка.

«Произошел отек головного мозга и микроинсульт, из-за этого образовались множество кист. Нам предлагали отказаться от дочери, потому что «она будет овощем», - помнится мама Поли.

Сейчас у девочки диагноз ДЦП, эпилепсия, и она самостоятельно не может сидеть или говорить. Этому могут помочь постоянные реабилитации, однако сильные нагрузки девочке противопоказаны. Родители нашли клинику в Польше, которая помогает деткам с такими проблемами, как у Поли, развиваться, предоставляя им минимальные, но действенные упражнения.

«4 года мы сами боролись и лечились, но уже финансово истощаны. Вынуждены просить помощь. У нее наконец-то есть результаты, а теперь, когда нельзя останавливаться, мы без финансов...», - делится мама девочки.

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ДОВБЫШ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА