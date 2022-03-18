В Херсонской области оккупанты совершают репрессии и похищают мирных жителей

Однако Херсонцы не перестают выходить на протесты.

Репрессии, устрашения и похищения мирных жителей в оккупированных населенных пунктах Херсона. О том, что российские военные посещают их домой, все чаще сообщают активисты, предприниматели, фермеры и местные депутаты.

Об этом говорится в ТСН.

Чаще всего заканчивается обысками и отбиранием телефонов, компьютеров. Однако до сих пор неизвестной судьба Олега Батурина-журналиста из Каховки, активиста Сергея Цигипи- он исчез в Новой Каховке и секретаря тамошнего горсовета Дмитрия Васильева. Над зданием полиции, СБУ и других учреждений, которые заняли оккупанты, они вывешивают свой триколор. Однако жители области этого не учитывают.

В Херсоне каждый день они выходят на митинги под государственными флагами Украины. Протесты не утихают уже 2 недели, люди хотят передать всей Украине: ни при каких обстоятельствах они не поддержат оккупационные власти.

В Херсонской области оккупанты запугивают и похищают мирных жителей, но они и дальше выходят на митинги

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