В Херсонской области оккупанты совершают репрессии и похищают мирных жителей

Однако Херсонцы не перестают выходить на протесты.
Репрессии, устрашения и похищения мирных жителей в оккупированных населенных пунктах Херсона. О том, что российские военные посещают их домой, все чаще сообщают активисты, предприниматели, фермеры и местные депутаты.
Об этом говорится в ТСН.
Чаще всего заканчивается обысками и отбиранием телефонов, компьютеров. Однако до сих пор неизвестной судьба Олега Батурина-журналиста из Каховки, активиста Сергея Цигипи- он исчез в Новой Каховке и секретаря тамошнего горсовета Дмитрия Васильева. Над зданием полиции, СБУ и других учреждений, которые заняли оккупанты, они вывешивают свой триколор. Однако жители области этого не учитывают.
В Херсоне каждый день они выходят на митинги под государственными флагами Украины. Протесты не утихают уже 2 недели, люди хотят передать всей Украине: ни при каких обстоятельствах они не поддержат оккупационные власти.
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