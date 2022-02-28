В Киеве создали карту работающих аптек: можно проверить наличие препарата

В Киеве создали карту работающих аптек: можно проверить наличие препарата

Список аптек будет постепенно пополняться.

В Киеве создали карту работающих аптек.

Об этом 28 февраля сообщил руководитель цифровой трансформации столицы Петр Оленич.

На карте можно посмотреть, есть ли в наличии инсулин в аптеке.

Также она доступна в приложении Киев Цифровой.

Напомним, что по состоянию на утро 28 февраля метрополитен в Киеве работает в режиме перевозок. Поезда курсируют по красной, синей и зеленой линиям, но по сокращенному маршруту.