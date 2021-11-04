В немедленной помощи израильских медиков нуждается Арсенчик

Ребенку ставят диагноз интрамедуллярная астроцитома.

Галина Фисун умоляет спасти сына Арсена, у которого в начале осени этого года обнаружили опухоль спинного мозга. Хотя малыш почти половину своей жизни был болезненным, но к такому развитию событий семья не была готова.

«Мы из города Полтава, я сама воспитываю двух прекрасных сыновей – Ильяса и Арсена – 2014 г.р. Это мои долгожданные детишки, они мой ресурс, моя радость, мое благословение! Они живут как одно целое, одно дыхание, они друг без друга жить не могут и не смогут. В настоящее время им по 6 лет. Но в мае 2017 года случилась беда – у Арсена была травма головного мозга с образованием гематомы в затылочной части головы, в течение 10 дней были в хирургии, где получили дегидратационную терапию. В течение 2017 у ребенка диагностировали перелом правой ключицы, повторная травма головы и множественные переломы ног (голени)», — вспоминает мама Арсенчика историю, от которой ему каждый день приходится волноваться и бороться за здоровье сына.

Женщина говорит, что с самого рождения у Арсена была слабость в ручках и ножках. Но однажды ситуация ухудшилась значительно — поднять руки вверх мальчик не смог.

«При наличии всего этого медработники отказывают сделать МРТ спинного мозга, убеждают, что это генетика, это хондродисплазия, затем мышечная дистрофия, и все возможное другое. Многое сделано ненужного лечения. Боль и страх, которые пережил и переживает мой ребенок словами не передать. В сентябре 2021 года я обойдя все круги ада, заставила врачей нашей поликлиники, выдать направление на МРТ и КТ, и в результате огромная опухоль спинного мозга... шок, боль, страх, что ребенок уйдет», — рассказывает женщина.

Дополнительные исследования показывают, что образование настолько угрожающее, что его нельзя удалить. Но мама мальчика решила попытаться спасти сына в Израиле и тамошние медики дают шанс на операцию, во время которой все же попытаются убрать образование. Если не полностью, то частично.

«Я слезно обращаюсь к вам за помощью. В наше сложное время это очень ценно, моя семья сама с этой проблемой не справиться. Я прошу Вас всех быть частью жизни моего сынишки Арсена. Надежду на жизнь дает клиника Израиля, но лечение дорогостоящее – примерно 200 тысяч долларов. Кто сколько может, любая помощь будет бесценна и надеждой на спасение Арсена», — уверяет мама мальчика.

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ПриватБанк:

5168 7451 0944 4098

4149 4390 1587 3585

ФИСУН ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА

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