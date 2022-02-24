В немедленной помощи нуждается Елена, которая попала за границей в аварию и чудом выжила

Сейчас девушка в коме в чужой стране, а страховая не покрывает расходы.

Срочную помощь для 28-летней Вязовой Елены, попавшей в аварию в Турции, просят ее родные. Девушка сидела на заднем сиденье, когда машина влетела под грузовик.

«Необходима помощь моей сестре, которая попала в страшное ДТП 14 января на территории Турции и не по своей вине. Она поступила в ближайшую больницу с отеком головного мозга, значительными кровоизлияниями в мозг, а также повреждением позвоночника, переломом руки и другими травмами. В течение суток транспортировалась в частную профильную клинику (предусматривалась операция на мозг)», — рассказывает сестра девушки.

Семье за первые дни лечения пришлось оплатить более 15 тысяч долларов, но такие вложения были не напрасны. Девушка до сих пор в коме, но через месяц ее состояние улучшилось и врачи дают надежду на выздоровление. Новых кровоизлияний нет, отек мозга спадает и главное - девушка начала дышать самостоятельно.

«Нам сообщили радостную новость (если мы так можем говорить в этой ситуации) – ее отключили от аппарата искусственного дыхания, и это еще одна наша маленькая победа и огромный глоток воздуха! Она дышит сама и это не может не внушать еще большей уверенности в том, что мы идем мелкими шагами, но к великой победе! Мы верим в нее», – добавляет сестре.

За это время семья потратила на лечение уже 22 тысячи долларов, но долг перед клиникой еще 22 тысячи и сумма продолжает расти. Сейчас сменить лечебное заведение нет возможности. Так что семья Елены просит о финансовой поддержке, чтобы дать шанс девушке вернуться к полноценной жизни.

«В консульстве были, там помогают только советами. Перевести из платной клиники мы ее не можем. А сколько ей нужно будет провести там в реанимации – никто сказать не может, это все индивидуально. Моя сестричка еще так молода и ей просто необходимо жить, дальше строить планы на жизнь и создать семью, о которой она так мечтала», — просит сестра девушки.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк 5168 7456 0212 8107 СОЛОВЕВАЯ НАТАЛИЯ