В операции на печени нуждается Лариса, чтобы удалить большую опухоль

Семья собирает средства на оперативное вмешательство.

Гигантская кавернозная гемангиома (доброкачественная опухоль) правой доли печени, перегиб желчного пузыря — это диагноз кременчужанки Ларисы Турман. И ее семья просит помощи в преодолении болезни.

«Все началось с того, что в начале июня мама не очень хорошо себя чувствовала, часто ходила в туалет (частое мочеиспускание), поднялась температура. Поэтому она записалась на УЗИ почек и печени в г. Светловодске. Но оттуда направили на МРТ в город Кременчуг, так как было обнаружено странное образование. После МРТ диагноз был поставлен несколькими специалистами-врачами города. В Киеве это было подтверждено», — вспоминает сын женщины.

Врачи настаивают на немедленной операции и удалении образования, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Семья решила обратиться в частную клинику, но лечение там стоит непосильную сумму для семьи.

«Предлагают серьезную операцию суммой от 400 000 до 500 000 гривен. Сюда входит подготовка, операция и реабилитационный период. Операция дорогая, ищем различные пути по сбору средств», — говорит сын.

У семьи женщины двое сыновей и мама, и такую ​​сумму средств в ближайшее время им не собрать. Они надеются, что неравнодушные люди откликнутся на их просьбу. «Очень люблю свою маму, она отзывчивый и добрый человек, хочу помочь ей, поэтому обратился к вам с надеждой», — говорит сын Ларисы.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

№ карты 5168 7574 1220 9928

ТУРМАН ЛАРИСА ИВАНОВНА

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