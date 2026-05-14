Конгресс США / © Associated Press

Двухпартийная инициатива, предусматривающая вынесение на голосование законопроекта о новой американской помощи Украине в сфере безопасности, собрала необходимые 218 подписей.

Об этом сообщает The New York Times.

Теперь вопрос должен быть вынесен на рассмотрение полного состава Палаты представителей США.

Как отмечает издание, законопроект, автором которого является глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегори Микс, оставался без движения в течение нескольких месяцев.

Сторонникам документа долго не хватало только одной подписи, чтобы обойти руководство Палаты представителей и обеспечить голосование.

13 мая к инициативе присоединился представитель Калифорнии Кевин Кили — независимый депутат, входящий во фракцию республиканцев.

В The New York Times отмечают, что шансы на принятие законопроекта остаются невысокими из-за значительного сопротивления среди республиканцев, в том числе со стороны президента США Дональда Трампа.

Впрочем, успех петиции свидетельствует о том, что рядовые конгрессмены начинают перехватывать контроль над повесткой дня у руководства Республиканской партии.

Законопроект предусматривает выделение 1,3 миллиарда долларов на помощь безопасности Украины, а также до 8 миллиардов долларов дополнительной поддержки в форме прямых кредитов.

Кроме того, документ содержит положения по пополнению американских запасов вооружения, созданию механизмов финансирования послевоенного восстановления Украины и внедрению новых санкций против России и структур, поддерживающих военные действия Москвы.

По данным издания, петицию поддержали все демократы, а также двое республиканцев — Дон Бэкон из Небраски и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании.

«Недавние успехи Украины создали возможность для мира, но срыв недавнего перемирия показывает, что для успеха дипломатии необходимы рычаги влияния. Конгресс может действовать сейчас на основе двухпартийного подхода, чтобы усилить эти рычаги и продвинуть крепкий мир, защищающий интересы Соединенных Штатов и наших союзников», — заявил Кили, комментируя свое решение поддержать инициативу.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона Пит Гегсет не смог назвать конкретные сроки использования 400 миллионов долларов помощи Украине, ранее одобренных Конгрессом.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп подверг критике политику своего предшественника Джо Байдена, обвинив его в бесплатной передаче Украине американского оружия.

