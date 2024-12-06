В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось на помощь Украине

Пентагона заявил, что в настоящее время министерство занимается освоением средств.

В Соединенных Штатах осталось на помощь Украине около $9 млрд в рамках инициативы о содействии безопасности, а также оборонных пакетов, передача которых. Находится в сфере президента Джо Байдена.

Об этом заявил спикер Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, передает Укринформ.

"Осталось $2,21 миллиарда в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI), а также $6,8 миллиарда в рамках президентских полномочий", – пояснил он.

На вопрос о том, успеет ли ведомство передать Украине помощь на всю сумму до конца каденции действующей администрации, он ответил, что из Белого дома поступил приказ, предусматривающий "приложить все усилия, чтобы в дальнейшем в ускоренном порядке оказывать помощь Украине и использовать полномочия, которые есть налицо".

Представитель Пентагона заявил, что в настоящее время министерство занимается этим вопросом.

"Что не изменилось в министерстве, так это ощущение срочности по выделению поддержки Украины", — отметил он.

Кроме того, Райдер заявил, что США будут продолжать это делать и дальше будут держать контакт с украинцами, союзниками и партнерами, чтобы Киев получил все необходимое для защиты свободы и суверенитета.

Напомним, ранее сообщалось, что конгресс США не будет голосовать за дополнительную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Блинкен анонсировал помощь для Украины на всю сумму в 61 млрд долларов.

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