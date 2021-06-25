В помощи нуждается Павел, чтобы пройти операцию и реабилитацию после нее

Мальчик является инвалидом детства

У Бокало-Захараша Павла диагноз — ДЦП, синдром спастический тетрапарез, судорожный синдром.

В свои почти 14 лет мальчик не ходит самостоятельно и даже не сидит. Однако благодаря годам реабилитации в специализированных учреждениях он может есть и пить самостоятельно. И ко всему у ребенка добавился еще один недостаток, который наносит ребенку страдания — появился двусторонний вывих бедра. Мальчик чувствует сильные боли и даже сказать об этом не может, ведь до сих пор не говорит.

Чтобы облегчить состояние ребенка врачи рекомендуют операцию на ножках. На все лечение нужно не такая уж значительные деньги — 30 000 гривен. Но для семьи Павла эта сумма очень высока. Ведь семья многодетная, мама ухаживает за детьми, потому что ко всему у Павлик есть младшая сестренка Злата, у которой также пороки развития, которые нужно исправлять со специалистами. Поэтому все "свободные" средства в семье тратятся на реабилитацию детей.

Мама Павлика обращается к неравнодушным людям с просьбой помочь собрать сумму, чтобы уменьшить боль мальчика и хотя бы немножко улучшить его жизнь.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7427 1693 9842

ЗАХАРАШ Галина Степановна

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